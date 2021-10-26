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कस्बे के एक मोहल्ले की युवती सामान लेने के लिए घर से निकली थी। आरोप है कि इसी दौरान एक युवक उसे कस्बे से बाहर एक स्कूल के पीछे खेत की ओर ले गया। वहां किसी व्यक्ति ने दोनों को देख लिया और इसकी जानकारी युवती के परिजन को दी। परिजन मौके पर पहुंचे और डायल 112 पर सूचना दी। विज्ञापन



थानाध्यक्ष विपिन मलिक ने बताया कि युवती मानसिक रूप से कमजोर बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में छेड़छाड़ की बात सामने आई है। मामले की जांच की जा रही है। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।(संवाद) कस्बे के एक मोहल्ले की युवती सामान लेने के लिए घर से निकली थी। आरोप है कि इसी दौरान एक युवक उसे कस्बे से बाहर एक स्कूल के पीछे खेत की ओर ले गया। वहां किसी व्यक्ति ने दोनों को देख लिया और इसकी जानकारी युवती के परिजन को दी। परिजन मौके पर पहुंचे और डायल 112 पर सूचना दी।थानाध्यक्ष विपिन मलिक ने बताया कि युवती मानसिक रूप से कमजोर बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में छेड़छाड़ की बात सामने आई है। मामले की जांच की जा रही है। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।(संवाद)

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बकेवर। थाना क्षेत्र के एक कस्बे में युवती को खेत में ले जाने और उसके साथ छेड़छाड़ की। युवती के परिजन ने एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। सूचना पर डायल 112 और थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच कर रही है।