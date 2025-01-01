विज्ञापन

एसपी सिटी बबीता सिंह ने मौके पर पहुंचकर पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया और व्यवस्था का खाका तैयार किया। एसपी सिटी ने बताया कि नुमाइश में बड़ी संख्या में लोग परिवार के साथ पहुंचते हैं। खासकर शनिवार और रविवार को भीड़ अधिक होने से चार पहिया वाहनों की संख्या बढ़ जाती है। इससे नुमाइश रोड पर जाम की स्थिति बन जाती है। लोगों को इस समस्या से बचाने के लिए वैकल्पिक पार्किंग स्थल तलाशा गया है। पुलिस लाइन के सामने खाली पड़ी जमीन पर चार पहिया वाहनों की पार्किंग बनाई जाएगी।उन्होंने बताया कि पुलिस लाइन तिराहे से नुमाइश रोड पर आवास विकास की पहली सड़क के आगे बैरियर लगा दिए जाएंगे। इसके बाद चार पहिया वाहनों को नुमाइश की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। वाहन चालकों को अपने वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़े करने होंगे। वहां से लोगों को पैदल ही नुमाइश तक जाना पड़ेगा। संवाद