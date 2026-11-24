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ऊसराहार थाना क्षेत्र के ताखा गांव निवासी अमर सिंह कठेरिया की बेटी नैना की शादी 25 नवंबर को होनी है। सोमवार को अमर सिंह बेटी का तिलक चढ़ाने के लिए मैनपुरी जिले के कुरावली गए हुए थे। घर पर उनकी पत्नी विलासी और परिवार की अन्य महिलाएं मौजूद थीं। विलासी ने बताया कि वह रात में मवेशियों को चारा डालने के लिए गई थीं। इसी दौरान अचानक घर में आग लग गई। आग की लपटें और धुआं उठता देख महिलाओं ने शोर मचाया।आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर में रखा सामान जल चुका था। उन्होंने मोमबत्ती से आग लगने की आंशका जताई। अमर सिंह ने बताया कि बेटी की शादी के लिए उन्होंने चार लाख रुपये जुटाए थे। इसमें से एक लाख रुपये तिलक में खर्च हो गए थे और तीन लाख रुपये घर में रखे थे।इसके अलावा बक्से में तीनों बेटियों की पायल, कुंडल, मटरमाला और करधनी समेत अन्य जेवर रखे थे। आग की चपेट में आने से नकदी और सभी जेवर जल गए। जरूरी कागजात भी नष्ट हो गए। शादी से ठीक पहले हुई इस घटना से परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।मंगलवार सुबह तहसीलदार हरीलाल और लेखपाल रोहित कुमार मौके पर पहुंचे और नुकसान का आकलन किया। तहसीलदार ने बताया कि जले हुए कागजातों के स्थान पर आधार कार्ड और बैंक पासबुक निकलवाने की प्रक्रिया कराई जा रही है। शासन से आर्थिक सहायता दिलाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा विभाग और व्यक्तिगत स्तर पर भी पीड़ित परिवार की मदद की जाएगी।