अभियान की शुरुआत रविवार को महिला जिला अस्पताल में सीएमओ डॉ. बीके सिंह ने की। जिले में कुल 1108 बूथ केंद्र बनाए गए थे। इन केंद्रों पर 2,86,876 बच्चे पंजीकृत थे। लक्ष्य के सापेक्ष 1,59,878 बच्चों को पोलियो रोधी दवा दी गई। कुल 1,26,998 बच्चे पोलियो की खुराक पीने से छूट गए।डिप्टी सीएमओ डॉ. सत्येंद्र यादव ने बताया कि छूटे बच्चों को 27 नवंबर तक घर-घर जाकर पोलियो खुराक दी जाएगी। इसके लिए 603 टीमें और 30 मोबाइल टीमें लगाई गई हैं। यह अभियान जिले के सभी नौ ब्लॉकों और शहरी क्षेत्रों में चला।