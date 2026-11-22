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पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 145 किलो 610 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत करीब 75 लाख रुपये बताई गई है। तस्करी में प्रयुक्त कैंटर, एक मोबाइल फोन और पांच हजार रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं।रविवार को एएनटीएफ मेरठ और राजा का रामपुर पुलिस की संयुक्त टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ओडिशा से कैंटर में गांजा भरकर दिल्ली-एनसीआर ले जाया जा रहा है। इस पर पुलिस टीम ने अलीगंज-पटियाली रोड स्थित पहरा पुल के पास घेराबंदी कर कैंटर को रोक लिया। तलाशी लेने पर उसमें से 145 किलो 610 ग्राम गांजा बरामद हुआ। मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रेमनारायण उर्फ बंटी पुत्र सत्यप्रकाश और अंकित पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम टोली थाना सिकंदराराऊ जिला हाथरस के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि गांजा दिल्ली निवासी गोलू उर्फ गोलक का है। उसने ही ओडिशा से गांजा कैंटर में भरवाया था। इसे दिल्ली-एनसीआर में उसके बताए स्थान पर पहुंचाना था। इसके बदले दोनों को 50 हजार रुपये और डीजल सहित यात्रा का पूरा खर्च दिया जाना था।एएसपी श्वेताभ पांडेय ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना राजा का रामपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है।