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पहली पाली की परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित की गई। इसमें कुल 276 विद्यार्थी पंजीकृत थे। इनमें से 126 विद्यार्थियों ने परीक्षा में प्रतिभाग किया जबकि 150 विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी।वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक कराई गई। इस पाली में कुल 329 विद्यार्थी पंजीकृत थे। इनमें से 160 विद्यार्थी परीक्षा देने पहुंचे जबकि 169 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा देने के बाद विद्यार्थियों ने पेपर आसान बताया।परीक्षा को लेकर केंद्र पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा गया। परीक्षा शुरू होने से पहले शिक्षकों ने सभी विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र और आधार कार्ड की जांच की। दस्तावेज का सत्यापन करने के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश दिया गया।विद्या ज्ञान स्कूल में शैक्षिक सत्र 2027-28 के लिए आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में सफल होने वाले विद्यार्थियों को स्कूल में निशुल्क शिक्षा के साथ रहने और खाने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मेधावी बच्चों के लिए यह बेहतर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर है।वर्जनश्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज में दो पालियों में विद्या ज्ञान स्कूल की प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें 319 विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। शेष विद्यार्थियों ने शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा दी। - चंद्रजीत राव, प्रधानाचार्य, श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज