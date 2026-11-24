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सीरीज के दूसरे मुकाबले में फायर पुलिस स्टेशन की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बेसिक टीचर की टीम को नौ विकेट से शिकस्त दी। मुकाबला रोमांचक रहा और महज 12.5 ओवर में फायर पुलिस स्टेशन की टीम ने एक विकेट खोकर जीत दर्ज की।जीटी रोड स्थित पंडित गोविंद वल्लभ पंत स्टेडियम में बेसिक टीचर की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। टीम ने निर्धारित 19.1 ओवर में 116 रन बनाए। टीम की ओर से दुष्यंत यादव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 23 गेंदों पर 35 रन की पारी खेली। वहीं राजीव लेफ्टी ने 24 गेंदों पर 20 रन का योगदान दिया।फायर पुलिस स्टेशन की ओर से रिषभ मलिक ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट हासिल किए। वीरभान और दीपचंद्र ने दो-दो विकेट झटके, जबकि मोनू चौधरी, अनिल गुर्जर को एक-एक सफलता मिली।116 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी फायर पुलिस स्टेशन की टीम निर्धारित 12.5 ओवर में एक विकेट खोकर जीत दर्ज की। स्टेशन की टीम की ओर से दीपक आर्य ने 35 गेंदों में 43 रन बनाए। वहीं निशांत ने 13 गेंदों में 24 रन बनाए। इसके साथ ही वीरभान ने 23 गेंदों में 24 रन का योगदान दिया।इस तरह फायर पुलिस स्टेशन की टीम ने बेसिक टीचर की टीम को नौ विकेट से हराकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। जीत के साथ ही तीन मैचों की सीरीज में 3-2 से बराबर हो चुकी है। अब सीरीज के फाइनल मैच में दोनों टीम के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा।