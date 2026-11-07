Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   The auspicious time (muhurta) for the worship of Goddess Lakshmi and Lord Ganesha on Diwali is from 5:54 PM to 7:50 PM.

दिवाली पर शाम 5:54 से 7:50 बजे तक महालक्ष्मी-गणेश पूजन का शुभ मुहूर्त

Sat, 07 Nov 2026 10:48 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Sat, 07 Nov 2026 10:48 PM IST
विज्ञापन
The auspicious time (muhurta) for the worship of Goddess Lakshmi and Lord Ganesha on Diwali is from 5:54 PM to 7:50 PM.
एटा। दीपों का पर्व दिवाली रविवार को परंपरागत उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। पर्व को लेकर घरों और बाजारों में तैयारियां तेज हो गई हैं। लोग घरों की सजावट के साथ ही माता लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी में जुटे हैं। इस दिन घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में विधि-विधान से महालक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की जाएगी।
विज्ञापन

पंडित आचार्य राजीव लोचन पाराशर ने बताया कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पूजन का शुभ समय दोपहर 1:27 बजे से 2:54 बजे तक रहेगा। वहीं घरों में महालक्ष्मी और गणेश पूजन के लिए शाम 5:54 बजे से 7:50 बजे तक का समय शुभ रहेगा। बताया कि कार्तिक मास की अमावस्या को मनाए जाने वाले इस पर्व पर माता लक्ष्मी की आराधना करने से सुख-समृद्धि की कामना की जाती है। दिवाली की रात को विशेष फलदायी माना गया है।
विज्ञापन

आचार्य ने बताया कि पूजा से पहले स्थान की अच्छी तरह सफाई कर चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। इस पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित करें। चावल और गेहूं रखकर उनके ऊपर जल से भरा कलश स्थापित करें। कलश में सुपारी, फूल, सिक्का और चावल डालें। इसके ऊपर आम के पांच पत्ते रखें। कलश पर तिलक लगाकर भगवान का स्मरण करें और विधि-विधान से पूजन कर दिवाली के मंत्रों का जाप करें।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed