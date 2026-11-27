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महिला का आरोप है कि 22 नवंबर को शिवम निवासी पलिया थाना निधौली कलां ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी होने पर उन्होंने आरोपी की इस हरकत का विरोध किया। इस पर आरोपी के मामा के परिवार के लोगों ने उनके साथ अभद्रता की। इतना ही नहीं गाली-गलौज की और विरोध करने पर अपमानित किया।घटना के बाद पीड़िता की मां ने थाने पहुंचकर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने शिवम और उसके मामा के परिवार के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। सीओ सकीट नितीश गर्ग ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है, तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।