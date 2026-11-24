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सोमवार की शाम 5ः30 बजे राकेश (40) निवासी पटियाली गेट को परिजन इमरजेंसी लेकर आए। यहां उनके साले अमन ने बताया कि उन्हें अचानक सीने में तेज दर्द हुआ। इमरजेंसी में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वह नगर पालिका परिषद में सफाई कर्मचारी के पद कार्यरत थे।वहीं सोमवार की शाम करीब सात बजे अनिल कुमार (65) निवासी शेखपुरा को परिजन लेकर आए। यहां बेटे ललित कुमार ने बताया कि उनकी सांस उखड़ने से तबीयत खराब हो गई। इमरजेंसी में मृत घोषित कर दिया। वहीं शहर के नगला पोता निवासी नसीम खान (70) को सोमवार की रात करीब 11ः30 बजे लेकर आए। यहां सांस उखड़ने से मृत घोषित कर दिया।वहीं सोमवार की रात करीब एक बजे डोली (26) निवासी नगला मोहन को परिजन लेकर आए। यहां पति अजीत कुमार ने बताया कि उनकी किडनी फेल हो चुकी थी। अचानक तबीयत खराब होने पर उन्हें इमरजेंसी लेकर आए जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के उपरांत मृत घोषित कर दिया। संवाद