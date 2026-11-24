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एटा। साइबर ठगी के शिकार दो लोगों को बागवाला पुलिस ने राहत दिलाई है। पुलिस की साइबर हेल्प डेस्क टीम ने ठगी गई कुल 11500 रुपये की धनराशि दोनों आवेदकों के बैंक खातों में वापस करा दी। सीओ साइबर नीतीश गर्ग ने बताया कि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने और पीड़ितों की धनराशि वापस कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना बागवाला की साइबर हेल्प डेस्क टीम को दो आवेदकों के साथ हुई ठगी की शिकायतें मिली थीं। टीम ने शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए कुल 11500 रुपये की धनराशि वापस कराई। धनराशि खातों में पहुंचने पर दोनों आवेदकों ने पुलिस टीम का आभार जताया। संवाद