Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   Police accused of failing to take action in a case of assault

Etah News: मारपीट के मामले में पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप

Thu, 12 Nov 2026 11:50 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:50 PM IST
विज्ञापन
Police accused of failing to take action in a case of assault
एटा। नगला अगर गांव में दिवाली की रात पटाखे फोड़ने के विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ था। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर घर में घुसकर मारपीट करने और महिलाओं समेत कई लोगों को जख्मी करने के आरोप लगाए हैं।
विज्ञापन

मामले में कार्रवाई न होने से नाराज दोनों पक्षों ने बृहस्पतिवार को एसएसपी डॉ. इलामारन और जिलाधिकारी एम. अरुनमोली से मुलाकात कर शिकायती पत्र सौंपे।
नगला अगर निवासी गोदीलाल ने शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि 8 नवंबर की रात कुछ लोगों ने उनके घरों के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए और ईंट-पत्थर फेंकने लगे।
विज्ञापन

इसके बाद रामचंद्र, पुनीत, प्रशांत और इंद्रपाल के घरों में घुसकर लाठी-डंडों, कुल्हाड़ी और फरसे से हमला किया। इसमें कई लोगों के हाथ-पैर समेत शरीर पर चोटें आईं। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने पीड़ितों का निकलना मुश्किल कर दिया है। पुलिस इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

वहीं दूसरे पक्ष के ओमवीर ने आरोप लगाया कि रात करीब 8:30 बजे गांव के कुछ लोग उनके घर के सामने पटाखे फोड़ रहे थे। विरोध करने पर कमलेश सहित कई लोग नाजायज असलहों के साथ घर में घुस आए। आरोपियों ने घर में रखे दीपक और मोमबत्तियां तोड़ दीं।

महिलाओं के साथ असलहों की बटों से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। एसएसपी डॉ. इलामारन जि. ने कहा है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed