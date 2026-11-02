Etah News: बाइक फाइनेंस कराने के नाम पर एक लाख रुपये हड़पे

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पीड़िता ने बताया कि उन्होंने जैथरा स्थित श्रीश्याम मोटर्स टीवीएस एजेंसी से अपाचे मोटरसाइकिल खरीदी थी। बाइक फाइनेंस कराने के लिए उनकी बातचीत एजेंसी में मैनेजर के तौर पर बैठने वाली शिवानी गुप्ता से हुई थी। आरोप है कि शुरुआत में उनसे 38 हजार रुपये जमा कराए गए। इसके बाद 5657 रुपये की तीन किस्तें नकद ली गईं। फाइनेंस नहीं होने की बात कहकर एक लाख रुपये और ले लिए गए।बाद में बाइक का फाइनेंस स्वीकृत होने की जानकारी दी गई। आरोप है कि बाइक फाइनेंस के लिए 38 हजार रुपये डाउन पेमेंट जमा कराने के बाद एक लाख रुपये अतिरिक्त जमा कराने और बाद में लौटाने की बात कही गई थी। पीड़िता ने गले से सोने की चेन चोरी करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है।