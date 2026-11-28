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गांव साडरपुर निवासी विष्णु लाल की कोल्ड स्टोर बाईपास पर आढ़त है। पीड़ित के अनुसार 21 नवंबर की रात करीब 10:50 बजे काले रंग की बाइक से आए दो युवकों ने गेहूं खरीदने की बात कही। वह एक युवक को गेहूं दिखाने दुकान के भूमिगत हिस्से में ले गए, तभी दूसरे युवक ने काउंटर का लॉक तोड़कर 60 हजार रुपये निकाल लिए और दोनों फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि शनिवार को सीओ राजेश सिंह से मुलाकात न हो पाने पर कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया है।मामला अभी संज्ञान में नहीं आया है। प्रार्थना पत्र और आरोपों की जानकारी कराकर अब तक हुई कार्रवाई की जांच कराई जाएगी। लापरवाही मिलने पर आवश्यक कार्रवाई होगी।- राजेश सिंह, क्षेत्राधिकारी अलीगंज