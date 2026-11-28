Etah News: आढ़त से 60 हजार की टप्पेबाजी में सात दिन बाद भी रिपोर्ट नहीं
आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:38 PM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:38 PM IST
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अलीगंज। कोल्ड स्टोर बाईपास स्थित गल्ला आढ़त से 60 हजार रुपये की टप्पेबाजी के मामले में सात दिन बाद भी पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। डायल 112 और कोतवाली पुलिस को सूचना देने के बावजूद कार्रवाई न होने से परेशान पीड़ित ने शनिवार को क्षेत्राधिकारी कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है।
गांव साडरपुर निवासी विष्णु लाल की कोल्ड स्टोर बाईपास पर आढ़त है। पीड़ित के अनुसार 21 नवंबर की रात करीब 10:50 बजे काले रंग की बाइक से आए दो युवकों ने गेहूं खरीदने की बात कही। वह एक युवक को गेहूं दिखाने दुकान के भूमिगत हिस्से में ले गए, तभी दूसरे युवक ने काउंटर का लॉक तोड़कर 60 हजार रुपये निकाल लिए और दोनों फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि शनिवार को सीओ राजेश सिंह से मुलाकात न हो पाने पर कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया है।
मामला अभी संज्ञान में नहीं आया है। प्रार्थना पत्र और आरोपों की जानकारी कराकर अब तक हुई कार्रवाई की जांच कराई जाएगी। लापरवाही मिलने पर आवश्यक कार्रवाई होगी।
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- राजेश सिंह, क्षेत्राधिकारी अलीगंज
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गांव साडरपुर निवासी विष्णु लाल की कोल्ड स्टोर बाईपास पर आढ़त है। पीड़ित के अनुसार 21 नवंबर की रात करीब 10:50 बजे काले रंग की बाइक से आए दो युवकों ने गेहूं खरीदने की बात कही। वह एक युवक को गेहूं दिखाने दुकान के भूमिगत हिस्से में ले गए, तभी दूसरे युवक ने काउंटर का लॉक तोड़कर 60 हजार रुपये निकाल लिए और दोनों फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि शनिवार को सीओ राजेश सिंह से मुलाकात न हो पाने पर कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया है।
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मामला अभी संज्ञान में नहीं आया है। प्रार्थना पत्र और आरोपों की जानकारी कराकर अब तक हुई कार्रवाई की जांच कराई जाएगी। लापरवाही मिलने पर आवश्यक कार्रवाई होगी।
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- राजेश सिंह, क्षेत्राधिकारी अलीगंज