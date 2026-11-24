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मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरपी शर्मा ने बताया कि शासन के निर्देश पर जिले में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस का आयोजन विकास भवन में किया जाएगा। कार्यक्रम में पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़े लोगों को जागरूक करने के साथ ही गोवंश संरक्षण एवं गोशाला प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि जिले की पांच श्रेष्ठ गोशालाओं का चयन कर उनके संचालकों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा अन्य गोशाला संचालकों को भी कार्यक्रम में आमंत्रित कर सामान्य रूप से सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम की संक्षिप्त आख्या और फोटोग्राफ भी शासन को भेजे जाएंगे।