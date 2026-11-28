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गांव निवासी राजेंद्र सिंह परिवार सहित अलीगंज में रहते हैं। चोरों ने उनके बंद मकान का ताला तोड़कर 20 हजार रुपये नकद और जेवरात पार कर दिए। इसके बाद उमेश कुमार के मकान का ताला तोड़कर 15 हजार रुपये और जेवर चोरी कर लिए। चोरों ने गांव के दो अन्य बंद मकानों के भी ताले तोड़े। शनिवार सुबह ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे गृहस्वामियों ने पुलिस से घटना के जल्द खुलासे की मांग की है। विज्ञापन



वर्जन-



चोरी के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे व अन्य साक्ष्यों के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है।

- कीर्तिका सिंह, सीओ सिटी

गांव निवासी राजेंद्र सिंह परिवार सहित अलीगंज में रहते हैं। चोरों ने उनके बंद मकान का ताला तोड़कर 20 हजार रुपये नकद और जेवरात पार कर दिए। इसके बाद उमेश कुमार के मकान का ताला तोड़कर 15 हजार रुपये और जेवर चोरी कर लिए। चोरों ने गांव के दो अन्य बंद मकानों के भी ताले तोड़े। शनिवार सुबह ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे गृहस्वामियों ने पुलिस से घटना के जल्द खुलासे की मांग की है।वर्जन-चोरी के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे व अन्य साक्ष्यों के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है।- कीर्तिका सिंह, सीओ सिटी

एटा। गांव लोहाखार में शुक्रवार रात चोरों ने एक के बाद एक चार बंद मकानों के ताले तोड़ दिए। दो घरों से चोर 35 हजार रुपये की नकदी और जेवरात ले उड़े, जबकि दो अन्य मकानों में चोरी का प्रयास किया। एक ही रात में हुई इन वारदातों से गांव में दहशत का माहौल है।