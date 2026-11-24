Etah News: दवाइयां जलाने के मामले में अलीगंज सीएचसी पहुंची जांच कमेटी
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:46 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:46 PM IST
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अलीगंज। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दवाइयां जलाने के प्रकरण में जांच की कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है। मंगलवार 24 नवंबर की शाम करीब पांच बजे गठित जांच कमेटी दोबारा सीएचसी अलीगंज पहुंची। कमेटी के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर स्वास्थ्यकर्मियों के दोबारा बयान दर्ज किए और प्रकरण से संबंधित जानकारी जुटाई।
एसीएमओ डॉ. राम मोहन तिवारी की अध्यक्षता में अध्यक्ष बनाया गया है। उनके साथ डिप्टी सीएमओ डॉ. सौरभ राजपूत और चीफ फार्मासिस्ट सुबोध मिश्रा सदस्य के रूप में शामिल रहे। कमेटी ने सीएचसी पहुंचकर संबंधित कर्मचारियों से दोबारा पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए। जांच कमेटी की ओर से अभी जांच का अंतिम निष्कर्ष या रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है।
अलीगंज सीएचसी पर दवाइयां जलाने का यह प्रकरण 22 सितंबर को चर्चा में आया था। दवाइयों के पैकेट और डिब्बे जलाए जाने का वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हलचल मच गई थी। वीडियो सामने आने के बाद सीएमओ डॉ. राजेंद्र प्रसाद और जिला मलेरिया अधिकारी लोकमान दास ने भी सीएचसी पहुंचकर निरीक्षण किया था। इस दौरान स्वास्थ्यकर्मियों से अलग-अलग लिखित बयान लिए गए थे।
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सीएमओ ने प्रभारी चिकित्साधीक्षक सहित चार नियमित चिकित्सकों के वेतन रोकने की कार्रवाई की थी। अब जांच कमेटी ने मंगलवार की शाम दोबारा सीएचसी पहुंचकर संबंधित स्वास्थ्यकर्मियों के बयान दर्ज किए। सीएमओ डॉ. राजेंद्र प्रारद ने बताया कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई की स्थिति साफ हो सकेगी।
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एसीएमओ डॉ. राम मोहन तिवारी की अध्यक्षता में अध्यक्ष बनाया गया है। उनके साथ डिप्टी सीएमओ डॉ. सौरभ राजपूत और चीफ फार्मासिस्ट सुबोध मिश्रा सदस्य के रूप में शामिल रहे। कमेटी ने सीएचसी पहुंचकर संबंधित कर्मचारियों से दोबारा पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए। जांच कमेटी की ओर से अभी जांच का अंतिम निष्कर्ष या रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है।
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अलीगंज सीएचसी पर दवाइयां जलाने का यह प्रकरण 22 सितंबर को चर्चा में आया था। दवाइयों के पैकेट और डिब्बे जलाए जाने का वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हलचल मच गई थी। वीडियो सामने आने के बाद सीएमओ डॉ. राजेंद्र प्रसाद और जिला मलेरिया अधिकारी लोकमान दास ने भी सीएचसी पहुंचकर निरीक्षण किया था। इस दौरान स्वास्थ्यकर्मियों से अलग-अलग लिखित बयान लिए गए थे।
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सीएमओ ने प्रभारी चिकित्साधीक्षक सहित चार नियमित चिकित्सकों के वेतन रोकने की कार्रवाई की थी। अब जांच कमेटी ने मंगलवार की शाम दोबारा सीएचसी पहुंचकर संबंधित स्वास्थ्यकर्मियों के बयान दर्ज किए। सीएमओ डॉ. राजेंद्र प्रारद ने बताया कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई की स्थिति साफ हो सकेगी।