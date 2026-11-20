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गौरव पथ के निर्माण से शहर की प्रमुख सड़क को नया स्वरूप मिलेगा। मार्ग पर आकर्षक लाइटें लगाई जाएंगी। इसके अलावा लोगों के बैठने के लिए जगह-जगह बेंच की व्यवस्था भी की जाएगी। इससे सड़क की सुंदरता बढ़ने के साथ ही नागरिकों को सुविधाएं मिलेंगी। विकास कार्यों के तहत शहर में खुले हुए बिजली और अन्य तारों को भी व्यवस्थित कराया जाएगा।प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर रहेगी नजरशहर के प्रमुख चौराहों के अलावा बाबूगंज, हाथी गेट, घंटाघर, ठंडी सड़क, कचहरी रोड और बस स्टैंड जैसे महत्वपूर्ण 32 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। शामिल हैं। इसके साथ ही शिक्षण संस्थानों के आसपास भी कैमरे लगाए जाएंगे।वर्जनशहर के विकास कार्य के लिए करीब 6.5 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। इससे कचहरी रोड से आगरा रोड चुंगी तक गौरव पथ का निर्माण और सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ अन्य सड़कों का निर्माण किया जाएगा। - सुधा गुप्ता, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद