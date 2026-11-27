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आरोप है कि जमीन की फर्द दिखाने के बाद 14 जुलाई 2026 को राजवीर ने 14.99 लाख रुपये दे दिए। इसमें चार लाख 99 हजार रुपये आरटीजीएस और पांच-पांच लाख रुपये के दो चेक शामिल थे। बाद में 20 जुलाई को उन्हें जानकारी हुई कि विक्रेता पहले ही पूरी जमीन दूसरे लोगों को बेच चुका है। विज्ञापन

पीड़ित का आरोप है कि जमीन के पूर्व में हुए बैनामों की जानकारी छिपाकर उसके साथ धोखाधड़ी की गई। जानकारी होने पर रुपये वापस मांगे तो नौ लाख रुपये लौटा दिए गए, जबकि शेष 5.99 लाख रुपये नहीं दिए गए। आरोप है कि रुपये मांगने पर यादराम और उसके पुत्र लेखपाल सिंह के साथ अन्य आरोपी गाली-गलौज करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। संवाद विज्ञापन विज्ञापन

आरोप है कि जमीन की फर्द दिखाने के बाद 14 जुलाई 2026 को राजवीर ने 14.99 लाख रुपये दे दिए। इसमें चार लाख 99 हजार रुपये आरटीजीएस और पांच-पांच लाख रुपये के दो चेक शामिल थे। बाद में 20 जुलाई को उन्हें जानकारी हुई कि विक्रेता पहले ही पूरी जमीन दूसरे लोगों को बेच चुका है।पीड़ित का आरोप है कि जमीन के पूर्व में हुए बैनामों की जानकारी छिपाकर उसके साथ धोखाधड़ी की गई। जानकारी होने पर रुपये वापस मांगे तो नौ लाख रुपये लौटा दिए गए, जबकि शेष 5.99 लाख रुपये नहीं दिए गए। आरोप है कि रुपये मांगने पर यादराम और उसके पुत्र लेखपाल सिंह के साथ अन्य आरोपी गाली-गलौज करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। संवाद

एटा। जमीन का बैनामा कराने के नाम पर एक व्यक्ति से 14.99 लाख रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने चार लोगों पर धोखाधड़ी, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। जलेसर तहसील के गांव सांधा नवीपुर निवासी राजवीर सिंह ने पुलिस को बताया कि गांव मोहम्मदपुर निवासी यादराम ने अपने पुत्र लेखपाल सिंह के साथ मिलकर गांव मौजा मौजमपुर में जमीन बेचने का सौदा किया था।