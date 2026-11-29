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फैशन के बदलते दौर में अब युवा पारंपरिक सूट के साथ इंडो-वेस्टर्न कढ़ाईदार सूट भी पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा थ्री-पीस सूट, फाइव-पीस सूट, स्लिम फिट ब्लेजर, डबल ब्रेस्टेड ब्लेजर, टक्सीडो सूट, बंदगला सूट, नेहरू जैकेट, डिजाइनर कोट की मांग भी बढ़ी है। वहीं छोटी पार्टी के लिए ओवरसाइज शर्ट, लिनेन शर्ट, कार्गो पैंट, चिनो ट्राउजर, स्ट्रेट फिट जींस और को-ऑर्ड सेट जैसे ट्रेंडिंग परिधान युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं। विज्ञापन

शोरूम संचालक मोहित गुप्ता के मुताबिक शादी समारोहों में शामिल होने वाले युवा गहरे रंगों के साथ पेस्टल शेड्स भी पसंद कर रहे हैं। नेवी ब्लू, मैरून, ब्लैक, चारकोल ग्रे और बेज रंग के सूट की मांग है। जलेसर के साथ अलीगंज कस्बे में भी युवा नए फैशन और आकर्षक डिजाइन वाले कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं। शोरूम संचालक नवनीत जैन ने बताया कि सहालग के चलते आजकल पसंद की जा रहीं सभी वैराइटी मौजूद हैं। विज्ञापन विज्ञापन

फैशन के बदलते दौर में अब युवा पारंपरिक सूट के साथ इंडो-वेस्टर्न कढ़ाईदार सूट भी पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा थ्री-पीस सूट, फाइव-पीस सूट, स्लिम फिट ब्लेजर, डबल ब्रेस्टेड ब्लेजर, टक्सीडो सूट, बंदगला सूट, नेहरू जैकेट, डिजाइनर कोट की मांग भी बढ़ी है। वहीं छोटी पार्टी के लिए ओवरसाइज शर्ट, लिनेन शर्ट, कार्गो पैंट, चिनो ट्राउजर, स्ट्रेट फिट जींस और को-ऑर्ड सेट जैसे ट्रेंडिंग परिधान युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं।शोरूम संचालक मोहित गुप्ता के मुताबिक शादी समारोहों में शामिल होने वाले युवा गहरे रंगों के साथ पेस्टल शेड्स भी पसंद कर रहे हैं। नेवी ब्लू, मैरून, ब्लैक, चारकोल ग्रे और बेज रंग के सूट की मांग है। जलेसर के साथ अलीगंज कस्बे में भी युवा नए फैशन और आकर्षक डिजाइन वाले कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं। शोरूम संचालक नवनीत जैन ने बताया कि सहालग के चलते आजकल पसंद की जा रहीं सभी वैराइटी मौजूद हैं।

एटा। सर्दी की दस्तक और सहालग का सीजन शुरू होते ही युवाओं के पहनावे में भी बदलाव नजर आने लगा है। शादी समारोहों, पार्टियों और अन्य आयोजनों में आकर्षक दिखने के लिए युवा फाइव-पीस सूट और ब्लेजर को खास पसंद कर रहे हैं। बाजार में इन दिनों युवाओं के लिए नए-नए डिजाइन और रंगों की भरमार है। शहर के बाबूगंज, जीटी रोड और गांधी मार्केट स्थित कपड़ों के शोरूमों पर खरीदारी के लिए युवाओं की भीड़ पहुंच रही है।