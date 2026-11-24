विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 20 नवंबर को वह ई-रिक्शा से जा रही थी। इसी दौरान चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सर्वेश कुमार ने फोन कर उसे बुलाया। इसके बाद वह उसे अपनी कार में बैठाकर मुख्य मार्ग से दूसरे रास्ते पर ले गए। करीब छह से सात किलोमीटर चलने के बाद आरोपी ने उसके साथ अभद्रता शुरू कर दी। विरोध करने पर हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने का प्रयास किया।पीड़िता ने किसी तरह बचने की कोशिश की और गाड़ी से बाहर निकलने का प्रयास किया। आरोप है कि इस दौरान उसे धमकाया भी गया। घटना के बाद पीड़िता ने घर पहुंचकर पति और सास को पूरी बात बताई। 21 नवंबर को खंड कार्यक्रम प्रबंधक को भी शिकायत दी लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर पुलिस से शिकायत की।सीओ अलीगंज राजेश सिंह ने बताया पुलिस ने 24 नवंबर को चिकित्सा अधीक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की जांच उपनिरीक्षक मनीष कुमार को सौंपी गई है।