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किसानों ने बताया कि इस समय गेहूं, आलू और सरसों की फसलों में यूरिया खाद डालने की जरूरत है। समय पर खाद मिलने से फसलों की बढ़वार अच्छी होगी और पैदावार बढ़ने की उम्मीद है। किसान मनोज, सतेंद्र कुमार और बृजेश कुमार ने बताया कि खाद के लिए कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। समय पर खाद नहीं मिलने से फसलों की बढ़वार प्रभावित होने की आशंका बनी हुई थी।समिति के सचिव विनोद तोमर ने बताया कि पहले 500 बोरी यूरिया खाद आई थी जिसका फार्मर आईडी के आधार पर वितरण किया गया। मंगलवार को 500 बोरी यूरिया खाद की एक और खेप पहुंच गई है। शेष किसानों को बुधवार को खाद वितरित की जाएगी। संवाद