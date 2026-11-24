Etah News: यूरिया खाद लेने के लिए समिति पर उमड़े किसान
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:43 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:43 PM IST
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सकीट। बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति पर मंबह से ही बड़ी संख्या में किसान खाद लेने के लिए समिति पहुंच गए। किसानों की फार्मर आईडी जमा करने के बाद बारी-बारी से खाद का वितरण किया गया। इस दौरान घंटों इंतजार करना पड़ा।
किसानों ने बताया कि इस समय गेहूं, आलू और सरसों की फसलों में यूरिया खाद डालने की जरूरत है। समय पर खाद मिलने से फसलों की बढ़वार अच्छी होगी और पैदावार बढ़ने की उम्मीद है। किसान मनोज, सतेंद्र कुमार और बृजेश कुमार ने बताया कि खाद के लिए कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। समय पर खाद नहीं मिलने से फसलों की बढ़वार प्रभावित होने की आशंका बनी हुई थी।
समिति के सचिव विनोद तोमर ने बताया कि पहले 500 बोरी यूरिया खाद आई थी जिसका फार्मर आईडी के आधार पर वितरण किया गया। मंगलवार को 500 बोरी यूरिया खाद की एक और खेप पहुंच गई है। शेष किसानों को बुधवार को खाद वितरित की जाएगी। संवाद
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किसानों ने बताया कि इस समय गेहूं, आलू और सरसों की फसलों में यूरिया खाद डालने की जरूरत है। समय पर खाद मिलने से फसलों की बढ़वार अच्छी होगी और पैदावार बढ़ने की उम्मीद है। किसान मनोज, सतेंद्र कुमार और बृजेश कुमार ने बताया कि खाद के लिए कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। समय पर खाद नहीं मिलने से फसलों की बढ़वार प्रभावित होने की आशंका बनी हुई थी।
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समिति के सचिव विनोद तोमर ने बताया कि पहले 500 बोरी यूरिया खाद आई थी जिसका फार्मर आईडी के आधार पर वितरण किया गया। मंगलवार को 500 बोरी यूरिया खाद की एक और खेप पहुंच गई है। शेष किसानों को बुधवार को खाद वितरित की जाएगी। संवाद
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