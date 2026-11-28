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एकमात्र ट्रेन होने से यात्रियों को इसी के समय के अनुसार अपनी दिनचर्या तय करनी पड़ती है। एटा के राधा बिहार निवासी यात्री अनुराग ने बताया कि बसों की कमी के कारण कम किराये और समय की बचत के लिए ट्रेन ही बेहतर विकल्प है। वहीं, जलेसर के मोहल्ला सादात निवासी यात्री संध्या ने कहा कि जलेसर से आगरा जाने के लिए यह ट्रेन बेहद उपयोगी है, लेकिन बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेल विभाग को ट्रेनों की संख्या बढ़ानी चाहिए। विज्ञापन

एकमात्र ट्रेन होने से यात्रियों को इसी के समय के अनुसार अपनी दिनचर्या तय करनी पड़ती है। एटा के राधा बिहार निवासी यात्री अनुराग ने बताया कि बसों की कमी के कारण कम किराये और समय की बचत के लिए ट्रेन ही बेहतर विकल्प है। वहीं, जलेसर के मोहल्ला सादात निवासी यात्री संध्या ने कहा कि जलेसर से आगरा जाने के लिए यह ट्रेन बेहद उपयोगी है, लेकिन बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेल विभाग को ट्रेनों की संख्या बढ़ानी चाहिए।

एटा। रोडवेज बसों की कमी के चलते जलेसर और आगरा जाने वाले यात्रियों के लिए एटा-आगरा फोर्ट पैसेंजर ट्रेन प्रमुख सहारा बनी हुई है। सड़क मार्ग पर बसों के लंबे इंतजार और अधिक किराये से बचने के लिए छात्र, मरीज, व्यापारी और नौकरीपेशा लोग ट्रेन से सफर को तरजीह दे रहे हैं। दिवाली के बाद से ट्रेन में एक तरफ के यात्रियों की संख्या करीब 600 से बढ़कर 900 तक पहुंच गई है।