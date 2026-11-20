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आचार्य सोमेश पचौरी ने बताया कि देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु चार माह की योगनिद्रा से जागते हैं। इसी के साथ मांगलिक कार्यों का शुभारंभ होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराने का विशेष महत्व है। श्रद्धालु विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर भगवान विष्णु से परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं।देवोत्थान एकादशी पर मंदिरों में भजन-कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। श्रद्धालुओं ने तुलसी-शालिग्राम विवाह में शामिल होकर विवाह की रस्में पूरी कीं। घरों में भी महिलाओं ने पारंपरिक तरीके से पूजन कर देवोत्थान की परंपरा निभाई।उधर, त्योहार के चलते बाजारों में भी रौनक रही। पूजन सामग्री और पारंपरिक खाद्य पदार्थों की दुकानों पर सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ लगी रही। लोगों ने पूजा के लिए गन्ना, सिंघाड़ा और शकरकंद की जमकर खरीदारी की। फल और पूजन सामग्री की दुकानों पर देर शाम तक चहल-पहल बनी रही।देवों की चित्र बनाकर विधि-विधान से पूजाफोटो- 19सकीट। नगर एवं क्षेत्र में देवोत्थान एकादशी पर घरों में देवों के चित्र बनाकर गन्ना, सिंघाड़े और शकरकंदी से विधि-विधान से पूजा की गई। पर्व के लिए बाजारों में पूजन सामग्री की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ रही। बाजार में गन्ना 20 से 40 रुपये प्रति नग, शकरकंदी 30 से 40 रुपये और सिंघाड़े 30 से 40 रुपये प्रति किलो तक बिके। शाम को घरों में पूजा-अर्चना के साथ मंगलगीत गाए गए। संवाद25 रुपये का बिका गन्नाजैथरा। देवोत्थान एकादशी जगह-जगह गन्ने की बिक्री की गई। विक्रेताओं ने एक गन्ने का दाम 20 से 25 रुपये तक रखा। वहीं सिंघाड़ा 30 से 40 रुपये प्रति किलो और शकरकंद 25 रुपये प्रति किलो बिकी। संवाद