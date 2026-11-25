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शरीर के अन्य हिस्सों में भी गंभीर चोटें आई थीं। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें आगरा रेफर कर दिया था जहां उन्होंने दम तोड़ दिया।कस्बे के एटा-टूंडला मार्ग पर व्यापारी मनोज जैन निवासी किला रोड पर दाऊजी मंदिर के पास मंगलवार की शाम करीब सात बजे सड़क हादसे में घायल हो गए थे।घटना के करीब आधे घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। दुर्घटना के कारण एटा-टूंडला मार्ग पर एक घंटे से अधिक समय तक लंबा जाम लगा रहा। पुलिस ने मशक्कत के बाद यातायात सुचारु कराया। व्यापारी की मौत के बाद स्थानीय लोगों और व्यापारियों में आक्रोश है।लोगों का कहना है कि शाम चार बजे के बाद चौराहे पर पुलिसकर्मियों की नियमित तैनाती नहीं रहती। ठेले, ऑटो और बेतरतीब खड़े वाहनों से यातायात बाधित होता है। लोगों ने चौराहे पर स्थायी पुलिस तैनाती, अतिक्रमण हटाने और अवैध पार्किंग पर अंकुश लगाने की मांग की है।सीओ जलेसर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी और घायल को अस्पताल पहुंचाया। जाम की समस्या के समाधान के लिए कस्बे के प्रमुख स्थानों पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।