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गांव भगीपुर निवासी अवनीश (30) बिजली मिस्त्री थे। उनके मित्र राहुल ने बताया कि बृहस्पतिवार की को रात अवनीश अपनी दुधमुंही बेटी को गोद में लेकर बैठे हुए थे। इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। सीने में तेज दर्द होने लगा और मुंह से झाग निकलने लगे। रात करीब तीन बजे परिजन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लेकर पहुंचे।राहुल का आरोप है कि इमरजेंसी पहुंचने पर वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर नहीं आया। परिजन खुद ही उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर अंदर ले गए। इसके बाद भी काफी देर तक कोई चिकित्सक उसे देखने नहीं पहुंचा। परिजन करीब 20 मिनट तक चिकित्सकों और वार्ड बॉय से उपचार के लिए गुहार लगाते रहे। बाद में एक चिकित्सक ने ईसीजी जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया। अवनीश की चार साल पहले शादी हुई थी। उसके परिवार में पत्नी और नवजात बेटी हैं। वह तीन बहनों का इकलौते थे। उसकी मौत के बाद से परिजन का रो रोकर बुरा हाल है।वर्जनमेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में बृहस्पतिवार की रात को एक युवक को परिजन लेकर आए। उसे उपचार नहीं मिला, इसकी जानकारी नहीं है। जांच कराई जाएगी। और लापरवाही करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सकों ने बताया कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। - डॉ.सुरेश चंद्रा, सीएमएस