Etah News: ठंड बढ़ते ही गले में दर्द, खराश के मरीज बढ़े
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 12:47 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 12:47 AM IST
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एटा। ठंड का असर बढ़ने के साथ ही लोगों की सेहत पर भी इसका प्रभाव दिखाई देने लगा है। सर्दी के मौसम में गले में दर्द, खराश और नाक से संबंधित समस्याओं के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मेडिकल कॉलेज के ईएनटी (नाक, कान एवं गला) विभाग में रोजाना करीब 200 मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें बच्चों की संख्या भी काफी है।
ईएनटी विभाग में पहुंच रहे मरीजों में गले में दर्द और खरास की शिकायत प्रमुख रूप से सामने आ रही है। इसके अलावा ठंडा पानी पीने से टॉन्सिल की समस्या बढ़ने की शिकायतें भी मिल रही हैं।
चिकित्सकों ने बताया कि सर्दी बढ़ने के साथ बच्चों में नाक की एलर्जी की समस्या देखने को मिल रही है। इससे उनकी नाक से लगातार पानी टपकता रहता है। कई बच्चों को नाक बंद होने की परेशानी भी हो रही है जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
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ईएनटी विभागाध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार ने बताया कि ठंड के मौसम में गले में दर्द, खरास और बच्चों में नाक की एलर्जी की शिकायतें सामने आ रही हैं। ऐसे में लोगों को ठंड से बचाव करने के साथ खानपान और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
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ईएनटी विभाग में पहुंच रहे मरीजों में गले में दर्द और खरास की शिकायत प्रमुख रूप से सामने आ रही है। इसके अलावा ठंडा पानी पीने से टॉन्सिल की समस्या बढ़ने की शिकायतें भी मिल रही हैं।
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चिकित्सकों ने बताया कि सर्दी बढ़ने के साथ बच्चों में नाक की एलर्जी की समस्या देखने को मिल रही है। इससे उनकी नाक से लगातार पानी टपकता रहता है। कई बच्चों को नाक बंद होने की परेशानी भी हो रही है जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
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ईएनटी विभागाध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार ने बताया कि ठंड के मौसम में गले में दर्द, खरास और बच्चों में नाक की एलर्जी की शिकायतें सामने आ रही हैं। ऐसे में लोगों को ठंड से बचाव करने के साथ खानपान और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए।