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इस दौरान विधायक ने कहा कि सड़क बनने से ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। लंबे समय से ग्रामीण इस सड़क के निर्माण की मांग कर रहे थे जो अब पूरी होने जा रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव को बेहतर सड़क और मूलभूत सुविधाओं से जोड़ना उनकी प्राथमिकता है। शिलान्यास कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ता, ग्राम प्रधान, क्षेत्र के गणमान्य लोग और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। संवाद विज्ञापन

इस दौरान विधायक ने कहा कि सड़क बनने से ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। लंबे समय से ग्रामीण इस सड़क के निर्माण की मांग कर रहे थे जो अब पूरी होने जा रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव को बेहतर सड़क और मूलभूत सुविधाओं से जोड़ना उनकी प्राथमिकता है। शिलान्यास कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ता, ग्राम प्रधान, क्षेत्र के गणमान्य लोग और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। संवाद

मिरहची। विधानसभा मारहरा के जीटी रोड से जोगामई तक 1.5 किलोमीटर लंबी संपर्क सड़क का निर्माण करीब 1.5 करोड़ रुपये की लागत से कराया जाएगा। बुधवार को मारहरा विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया।