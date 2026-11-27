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पति ने पहली पत्नी मंजू देवी से तलाक लेने के बाद उनसे शादी की थी। पहली पत्नी के बेटे आशुतोष उर्फ पवन यादव की शादी 25 नवंबर को होनी थी।

आरोप है कि शादी से पांच दिन पहले उन्हें पीटकर घर से निकाल दिया गया। शादी में कोई व्यवधान न पड़े, इसलिए उन्होंने तत्काल पुलिस को शिकायत नहीं दी।

सदर कोतवाली के इंस्पेक्टर शशिभूषण राय ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। संवाद

देवरिया। सदर कोतवाली क्षेत्र के पगरा उर्फ परसिया में सौतेले बेटे की शादी से पांच दिन पहले महिला को मारपीट कर घर से निकालने का मामला सामने आया है। बड़हरा गांव निवासी सुमन देवी ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि 29 मई 2005 को उनकी शादी पगरा उर्फ परसिया निवासी अधिवक्ता दीनदयाल यादव से हुई थी। उनके दो बच्चे हैं।