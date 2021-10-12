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अयोध्या से पधारे कथा व्यास ने बताया कि कंस की कारागार में श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था। इसके बाद नंदगांव में जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। श्रीकृष्ण ने कंस का वध कर माता-पिता को कारागार से मुक्त कराया और धरती को अत्याचार से मुक्ति दिलाई। इस दौरान यजमान अमरजीत कुमार शर्मा सपरिवार मौजूद रहे। संवाद

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तरकुलवा। अत्याचार के अंत और धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं। यह संदेश शनिवार को अमवा गांव में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के चौथे दिन कथा वाचक रामदास ने श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का प्रसंग सुनाकर दिया।