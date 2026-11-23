Deoria News: कुशहरी महोत्सव में गूंजी शहनाई, विवाह बंधन में बंधे 177 जोड़े
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 23 Nov 2026 12:40 AM IST
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बरियारपुर। कुशहरी महोत्सव के तहत आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में रविवार को 177 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 165 हिंदू जोड़ों ने सात फेरे लिए, जबकि 12 मुस्लिम जोड़ों का निकाह कराया गया।
एक ही मंच पर विभिन्न धार्मिक परंपराओं के अनुसार संपन्न हुए विवाह समारोह में सामाजिक एकता और सौहार्द की झलक देखने को मिली। जनप्रतिनिधियों और संतों ने नवदंपतियों को आशीर्वाद दिया।
समारोह में पूर्व सांसद डॉ. रमापति राम त्रिपाठी ने आयोजन की सराहना की। विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह में सहयोग का माध्यम है। उन्होंने आयोजन में सहयोग करने वालों के प्रति आभार जताया।
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इस दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, बारीपुर मंदिर के महंत गोपाल दास, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि राजेश राजभर आदि मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीओ सलेमपुर के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा।
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एक ही मंच पर विभिन्न धार्मिक परंपराओं के अनुसार संपन्न हुए विवाह समारोह में सामाजिक एकता और सौहार्द की झलक देखने को मिली। जनप्रतिनिधियों और संतों ने नवदंपतियों को आशीर्वाद दिया।
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समारोह में पूर्व सांसद डॉ. रमापति राम त्रिपाठी ने आयोजन की सराहना की। विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह में सहयोग का माध्यम है। उन्होंने आयोजन में सहयोग करने वालों के प्रति आभार जताया।
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इस दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, बारीपुर मंदिर के महंत गोपाल दास, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि राजेश राजभर आदि मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीओ सलेमपुर के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा।