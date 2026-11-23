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एक ही मंच पर विभिन्न धार्मिक परंपराओं के अनुसार संपन्न हुए विवाह समारोह में सामाजिक एकता और सौहार्द की झलक देखने को मिली। जनप्रतिनिधियों और संतों ने नवदंपतियों को आशीर्वाद दिया।समारोह में पूर्व सांसद डॉ. रमापति राम त्रिपाठी ने आयोजन की सराहना की। विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह में सहयोग का माध्यम है। उन्होंने आयोजन में सहयोग करने वालों के प्रति आभार जताया।इस दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, बारीपुर मंदिर के महंत गोपाल दास, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि राजेश राजभर आदि मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीओ सलेमपुर के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा।