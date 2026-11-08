Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   The funeral biers of a grandfather and his innocent grandchildren were carried out together.

Deoria News: दादा और मासूम नाती-पोते की एक साथ उठीं अर्थियां

Sun, 08 Nov 2026 08:06 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 08:06 PM IST
विज्ञापन
The funeral biers of a grandfather and his innocent grandchildren were carried out together.
लार रोड। थाना क्षेत्र के नेमा गांव के बड़का टोला में तालाब में डूबने से दादा और उनके दो मासूम नातियों की मौत के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद रविवार को तीनों के शव गांव पहुंचे तो परिजनों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया। एक ही परिवार के तीन सदस्यों की अर्थियां एक साथ उठीं तो हर आंख नम हो गई।
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह 60 वर्षीय पीतांबर चौहान अपने दो नातियों शिवांश (छह) और दिव्यांश (सात) को घुमाने के लिए खेत की ओर गए थे। इसी दौरान तीनों तालाब में डूब गए। शनिवार सुबह पहले एक बच्चे का शव तालाब में उतराता मिला। इसके बाद करीब चार घंटे तक चले तलाशी अभियान में पीतांबर चौहान और दूसरे बच्चे का शव भी बरामद कर लिया गया।
विज्ञापन

रविवार को तीनों के शव गांव पहुंचने के बाद अंतिम संस्कार के लिए धरहरा गांव ले जाए गए। वहां सबसे पहले पिता भास्कर चौहान और दारा चौहान ने अपने-अपने मासूम बच्चों को अंतिम विदाई दी। इसके बाद भास्कर चौहान ने अपने पिता पीतांबर चौहान को मुखाग्नि दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

एक ही परिवार के तीन सदस्यों की अंतिम यात्रा का दृश्य देख वहां मौजूद लोगों की आंखें भर आईं। जिन बच्चों की किलकारियों से घर-आंगन गूंजता था, वहां अब सन्नाटा पसरा है। इस हादसे से पूरा गांव गमगीन है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed