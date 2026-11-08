Deoria News: दादा और मासूम नाती-पोते की एक साथ उठीं अर्थियां
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 08:06 PM IST
Updated Sun, 08 Nov 2026 08:06 PM IST
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लार रोड। थाना क्षेत्र के नेमा गांव के बड़का टोला में तालाब में डूबने से दादा और उनके दो मासूम नातियों की मौत के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद रविवार को तीनों के शव गांव पहुंचे तो परिजनों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया। एक ही परिवार के तीन सदस्यों की अर्थियां एक साथ उठीं तो हर आंख नम हो गई।
जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह 60 वर्षीय पीतांबर चौहान अपने दो नातियों शिवांश (छह) और दिव्यांश (सात) को घुमाने के लिए खेत की ओर गए थे। इसी दौरान तीनों तालाब में डूब गए। शनिवार सुबह पहले एक बच्चे का शव तालाब में उतराता मिला। इसके बाद करीब चार घंटे तक चले तलाशी अभियान में पीतांबर चौहान और दूसरे बच्चे का शव भी बरामद कर लिया गया।
रविवार को तीनों के शव गांव पहुंचने के बाद अंतिम संस्कार के लिए धरहरा गांव ले जाए गए। वहां सबसे पहले पिता भास्कर चौहान और दारा चौहान ने अपने-अपने मासूम बच्चों को अंतिम विदाई दी। इसके बाद भास्कर चौहान ने अपने पिता पीतांबर चौहान को मुखाग्नि दी।
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एक ही परिवार के तीन सदस्यों की अंतिम यात्रा का दृश्य देख वहां मौजूद लोगों की आंखें भर आईं। जिन बच्चों की किलकारियों से घर-आंगन गूंजता था, वहां अब सन्नाटा पसरा है। इस हादसे से पूरा गांव गमगीन है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
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जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह 60 वर्षीय पीतांबर चौहान अपने दो नातियों शिवांश (छह) और दिव्यांश (सात) को घुमाने के लिए खेत की ओर गए थे। इसी दौरान तीनों तालाब में डूब गए। शनिवार सुबह पहले एक बच्चे का शव तालाब में उतराता मिला। इसके बाद करीब चार घंटे तक चले तलाशी अभियान में पीतांबर चौहान और दूसरे बच्चे का शव भी बरामद कर लिया गया।
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रविवार को तीनों के शव गांव पहुंचने के बाद अंतिम संस्कार के लिए धरहरा गांव ले जाए गए। वहां सबसे पहले पिता भास्कर चौहान और दारा चौहान ने अपने-अपने मासूम बच्चों को अंतिम विदाई दी। इसके बाद भास्कर चौहान ने अपने पिता पीतांबर चौहान को मुखाग्नि दी।
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एक ही परिवार के तीन सदस्यों की अंतिम यात्रा का दृश्य देख वहां मौजूद लोगों की आंखें भर आईं। जिन बच्चों की किलकारियों से घर-आंगन गूंजता था, वहां अब सन्नाटा पसरा है। इस हादसे से पूरा गांव गमगीन है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।