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वाराणसी से आए पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गंगा आरती की। आरती और दीपदान के दौरान भक्तिमय माहौल बना रहा। बड़ी संख्या में नगरवासियों और क्षेत्रीय लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया।कार्यक्रम आयोजक रत्नाकर मिश्र और मंदिर समिति ने आयोजन को सफल बनाने में सहयोग देने वाले नगरवासियों एवं क्षेत्रीय लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया।इस दौरान अध्यक्ष विजय कुमार गुप्त, हरेंद्र वर्मा, नवीन कुमार गुप्त, ओमप्रकाश गुप्त, विजय शंकर मद्देशिया, दीपक वर्मा, अशोक कुमार गुप्त, अभय तिवारी, आशीष पासवान आदि मौजूद रहे।उधर राज राजेश्वर ठाकुर जी पैकौली कुटी में आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। मंदिर परिसर से लेकर पोखरों तक हजारों दीप जलाए गए। दीपों की रोशनी से पूरा परिसर जगमगा उठा। इस दौरान आसपास के गांवों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक दीपदान किया। श्रद्धालुओं ने राज राजेश्वर भगवान के दर्शन-पूजन कर सुख-समृद्धि की कामना की। पोखरे के किनारे कतारबद्ध जलते दीप आकर्षण का केंद्र रहे। शाम ढलते ही दीपों की रोशनी से कुटी का वातावरण भक्तिमय हो गया। लोगों ने सामूहिक रूप से दीप जलाकर पर्व की परंपरा में सहभागिता की।आयोजन में सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी, वैभव साही रौनक, बालमुकुंद मिश्र, अभिषेक मिश्र, सुनील सिंह, भरथ चौहान, अभिजीत त्रिपाठी, अवधेश जायसवाल, आदित्य प्रताप साही और सुरौली थानाध्यक्ष अविनाश मौर्य सहित अन्य लोग मौजूद रहे।