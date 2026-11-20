Deoria News: वॉलीबॉल में सिंगही व कबड्डी में करमेल विजेता, रितेश ने जीती मिनी मैराथन
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:41 PM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:41 PM IST
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रुद्रपुर। एसडीएस इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित नौ दिवसीय रुद्रपुर खेल महोत्सव में शुक्रवार को मिनी मैराथन, कबड्डी और वॉलीबॉल के मुकाबले हुए। मिनी मैराथन में रितेश निषाद, कबड्डी में करमेल और वॉलीबॉल में बाकी सिंगही की टीम विजेता बनी।
आठ किलोमीटर की मिनी मैराथन का शुभारंभ विधायक जयप्रकाश निषाद ने किया। इंदुपुर से लुअठही तक हुई दौड़ में 70 धावकों ने हिस्सा लिया। अंतिम मुकाबला रितेश निषाद, रामाश्रय भारद्वाज और धीरज पासवान के बीच रहा। इसमें लुअठही के रितेश निषाद ने दोनों को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया।
कबड्डी के फाइनल में करमेल ने रामनगर को 32-14 से हराकर खिताब अपने नाम किया। विजेता टीम के विकास, अनूप और साहिल ने शानदार प्रदर्शन किया।
वहीं, वॉलीबॉल के फाइनल में बाकी सिंगही ने पिंडराघाट को 15-7 और 15-9 से हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। विजेता टीम के चिंतामणि, सूर्यमणि और देव सिंह के प्रदर्शन की सराहना हुई।
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इस दौरान आयोजक विश्व विजय निषाद, राजू यादव, रमेश सिंह, जितेंद्र गुप्ता और प्रवीण निषाद समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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आठ किलोमीटर की मिनी मैराथन का शुभारंभ विधायक जयप्रकाश निषाद ने किया। इंदुपुर से लुअठही तक हुई दौड़ में 70 धावकों ने हिस्सा लिया। अंतिम मुकाबला रितेश निषाद, रामाश्रय भारद्वाज और धीरज पासवान के बीच रहा। इसमें लुअठही के रितेश निषाद ने दोनों को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया।
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कबड्डी के फाइनल में करमेल ने रामनगर को 32-14 से हराकर खिताब अपने नाम किया। विजेता टीम के विकास, अनूप और साहिल ने शानदार प्रदर्शन किया।
वहीं, वॉलीबॉल के फाइनल में बाकी सिंगही ने पिंडराघाट को 15-7 और 15-9 से हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। विजेता टीम के चिंतामणि, सूर्यमणि और देव सिंह के प्रदर्शन की सराहना हुई।
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इस दौरान आयोजक विश्व विजय निषाद, राजू यादव, रमेश सिंह, जितेंद्र गुप्ता और प्रवीण निषाद समेत अन्य लोग मौजूद रहे।