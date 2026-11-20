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आठ किलोमीटर की मिनी मैराथन का शुभारंभ विधायक जयप्रकाश निषाद ने किया। इंदुपुर से लुअठही तक हुई दौड़ में 70 धावकों ने हिस्सा लिया। अंतिम मुकाबला रितेश निषाद, रामाश्रय भारद्वाज और धीरज पासवान के बीच रहा। इसमें लुअठही के रितेश निषाद ने दोनों को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया।कबड्डी के फाइनल में करमेल ने रामनगर को 32-14 से हराकर खिताब अपने नाम किया। विजेता टीम के विकास, अनूप और साहिल ने शानदार प्रदर्शन किया।वहीं, वॉलीबॉल के फाइनल में बाकी सिंगही ने पिंडराघाट को 15-7 और 15-9 से हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। विजेता टीम के चिंतामणि, सूर्यमणि और देव सिंह के प्रदर्शन की सराहना हुई।इस दौरान आयोजक विश्व विजय निषाद, राजू यादव, रमेश सिंह, जितेंद्र गुप्ता और प्रवीण निषाद समेत अन्य लोग मौजूद रहे।