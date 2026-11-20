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लाहिलपार निवासी किशन जायसवाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 15 नवंबर को दोपहर करीब एक बजे राजकुमार पाल, कुंदन पाल, शेषनाथ पटेल और नागा गोंड दुकान पर पहुंचे। गाली-गलौज का विरोध करने पर आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की। घटना के दौरान आरोपियों का एक मोबाइल फोन दुकान में छूट गया, जिसे पीड़ित ने पुलिस को सौंप दिया। सीओ गौरव सिंह ने बताया कि चारों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। संवाद

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बरियारपुर। धुसवा चौराहे पर गाली-गलौज का विरोध करने पर चार युवकों ने कपड़े की दुकान में घुसकर दुकानदार और उसकी महिला कर्मचारी की पिटाई कर दी। आरोपियों ने दुकान में तोड़फोड़ भी की और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।