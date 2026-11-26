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प्रदेश में नकली और नशीली दवाओं के अवैध धंधे के मामले सामने आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने थोक दवा विक्रेताओं के लाइसेंस और प्रतिष्ठानों के सत्यापन का अभियान शुरू किया है। विभाग की ओर से नौ मार्च और 19 जून को सभी जिलों में पुराने थोक दवा लाइसेंसों का स्थलीय सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके तहत लाइसेंस में दर्ज पते पर प्रतिष्ठान का संचालन होने, संचालक की वास्तविक पहचान और दवाओं की खरीद-बिक्री से जुड़े अभिलेखों की पड़ताल की जा रही है।जिले में थोक दवा बिक्री के 887 लाइसेंस हैं। सत्यापन के दौरान इनमें से 101 के प्रतिष्ठानों का संचालन नहीं मिला। ड्रग इंस्पेक्टर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि कुछ लोगों ने लाइसेंस लेने के बाद कारोबार शुरू किया मगर व्यवसाय नहीं चलने के कारण प्रतिष्ठान बंद कर दिए। कुछ विक्रेताओं ने एक-दो साल कारोबार करने के बाद दुकानें बंद कर दीं। ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को रिपोर्ट में शामिल किया गया है।नोटिस के माध्यम से संबंधित विक्रेताओं से प्रतिष्ठान बंद होने का कारण पूछा गया है। उनके जवाब और विभागीय रिपोर्ट के आधार पर मंडलीय स्तर से आगे की कार्रवाई होगी। ड्रग इंस्पेक्टर के मुताबिक, जिन प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है, वे पहले से संचालित नहीं हैं। ऐसे में इसका जिले में दवाओं की बिक्री और आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिले में थोक के अलावा फुटकर दवा बिक्री के 2078 लाइसेंस हैं। एलोपैथिक दवाओं का निर्माण करने वाली कोई फैक्टरी नहीं है। हालांकि, होम्योपैथिक दवा निर्माण की एक कंपनी है।...सलेमपुर में करीब एक दर्जन दुकानों पर लटके मिले तालेऔषधि विभाग ने 20 सितंबर को सलेमपुर बाजार में थोक दवा प्रतिष्ठानों का सत्यापन किया था। यहां करीब 40 थोक दवा प्रतिष्ठान पंजीकृत थे। इनमें से करीब एक दर्जन प्रतिष्ठानों पर ताले लटके मिले थे। आसपास के दुकानदारों से पूछताछ में पता चला था कि संबंधित कारोबारी लंबे समय से दवाओं की बिक्री नहीं कर रहे हैं। इसके बाद विभाग ने ऐसे प्रतिष्ठानों को चिह्नित कर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की थी।...दवाओं की खरीद-बिक्री से लेकर बैंक खातों तक की जांचप्रदेश में थोक दवा कारोबार की निगरानी के लिए शासन ने जांच का दायरा बढ़ाया है। प्रतिष्ठान का संचालन वास्तविक लाइसेंसधारी कर रहा है या नहीं, इसकी जांच के साथ ही जीएसटी पंजीकरण, बैंक खाते, दवाओं की खरीद-बिक्री के बिल और स्टॉक का मिलान करने के निर्देश हैं। निर्माता कंपनी से थोक विक्रेता और वहां से फुटकर विक्रेता तक दवाएं पहुंचने का रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में है। फर्जी बिलिंग और दूसरे व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस लेकर कारोबार करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान है।...जवाब देने का मौका मिलने के बाद होगा लाइसेंस निरस्तऔषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली-1945 के तहत लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित अधिकारी लाइसेंस निलंबित या निरस्त कर सकते हैं। हालांकि, कार्रवाई से पहले लाइसेंसधारक को अपना पक्ष रखने का अवसर देना जरूरी है। लाइसेंस निरस्त करने के आदेश में कार्रवाई का कारण भी दर्ज करना होता है।...आंकड़ों में जिले में दवा कारोबार की स्थिति- 887 - थोक दवा बिक्री के लाइसेंस- 101 - सत्यापन में बंद मिले थोक प्रतिष्ठान- 786 - कार्रवाई के लिए भेजी गई रिपोर्ट में शामिल नहीं होने वाले थोक लाइसेंस- 2078 - फुटकर दवा बिक्री के लाइसेंस- 2965 - थोक और फुटकर दवा बिक्री के कुल लाइसेंस- 11.39 प्रतिशत - सत्यापन में बंद मिले थोक प्रतिष्ठान...कोट.........सत्यापन के दौरान जिले में 101 थोक दवा विक्रेताओं के प्रतिष्ठान बंद पाए गए हैं। इनकी रिपोर्ट करीब 15 दिन पहले मंडलीय कार्यालय को भेजी गई थी। संबंधित विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। स्पष्टीकरण मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई होगी। इसका जिले में दवाओं की आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा।- राघवेंद्र सिंह, औषधि निरीक्षक