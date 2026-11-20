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देवरिया। महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती प्रसूताओं को निर्धारित मीनू के अनुसार भोजन और नाश्ता नहीं मिलने की शिकायत सामने आई है। शुक्रवार को तीमारदारों ने आरोप लगाया कि नाश्ते में दूध नहीं दिया जा रहा है। दाल और सब्जी की गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं है। हालांकि, मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने भोजन की गुणवत्ता खराब होने के आरोपों को खारिज किया है।मेडिकल कॉलेज में प्रसव के बाद भर्ती महिलाओं को पौष्टिक भोजन देने की व्यवस्था है। इसके तहत सुबह नाश्ता और दोपहर व रात में भोजन दिया जाना है। शुक्रवार को प्रसूताओं के तीमारदारों से बातचीत में मीनू का पालन नहीं होने की बात सामने आई। उनका कहना है कि भोजन और नाश्ता तो नियमित मिल रहा है, लेकिन निर्धारित मीनू के सभी खाद्य पदार्थ नहीं दिए जा रहे हैं।रुद्रपुर के गोला वार्ड निवासी कपिल देव की पत्नी मंजू मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। कपिल देव ने बताया कि उनकी पत्नी को नाश्ते में दूध और अंडा नहीं दिया जा रहा है। भलुअनी क्षेत्र के कुलवर्षा निवासी आरती ने भी भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि दाल और सब्जी की गुणवत्ता में सुधार की जरूरत है।महुआडीह निवासी संतोष ने बताया कि कई बार नाश्ता और भोजन देर से मिलता है। वहीं, रामगुलाम टोला निवासी अमित ने बताया कि उनकी पुत्रवधू एक सप्ताह से मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। ऑपरेशन से प्रसव हुआ है। कुछ प्रसूताओं को दूध मिलता है, जबकि कुछ को नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं के साथ भोजन व्यवस्था में भी सुधार की जरूरत है।तीमारदारों ने मांग की कि प्रसूताओं को निर्धारित मीनू के अनुसार पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाए। साथ ही भोजन की गुणवत्ता की नियमित जांच होनी चाहिए।तीमारदारों की पीड़ायहां खाना और नाश्ता तो दिया जा रहा है, लेकिन मीनू का पालन नहीं हो रहा है। कभी नाश्ते में दूध दिया जाता है तो कभी खाने में। अंडा भी नहीं मिल रहा है। अस्पताल प्रशासन को निर्धारित मीनू के अनुसार भोजन उपलब्ध कराना चाहिए।-कपिल देव, गोला वार्ड, रुद्रपुरप्रसूताओं को भोजन और नाश्ता मिल रहा है, लेकिन उसकी गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है। दाल और सब्जी की गुणवत्ता पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रसव के बाद महिलाओं को पौष्टिक और अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन मिलना चाहिए।-आरती, कुलवर्षा, भलुअनीकोटमेडिकल कॉलेज में भर्ती प्रसूताओं को डॉक्टर की सलाह और निर्धारित मीनू के अनुसार भोजन दिया जाता है। सुबह नाश्ता, दोपहर और रात में भोजन की व्यवस्था है। रात के भोजन के साथ प्रत्येक प्रसूता को एक गिलास दूध दिया जाता है। अंडा अनिवार्य नहीं है। मीनू में शामिल होने पर ही दिया जाता है। प्रत्येक मरीज के साथ एक तीमारदार को भी भोजन मिलता है। प्रसूताओं और ऑपरेशन के मरीजों को आसानी से पचने वाला सादा भोजन दिया जाता है। भोजन की गुणवत्ता खराब होने के आरोप सही नहीं हैं।-डॉ. एचके मिश्र, सीएमएस, महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज, देवरिया