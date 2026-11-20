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परेड की सलामी लेने के बाद एसपी ने क्वार्टर गार्द, एमटी शाखा, यूपी-112 के वाहनों और डॉग स्क्वॉयड का निरीक्षण किया। यूपी-112 के वाहनों में मौजूद दंगा नियंत्रण उपकरण, फर्स्ट एड किट और अन्य जरूरी संसाधनों की जांच की। उन्होंने उपकरणों की नियमित सफाई और रखरखाव के साथ उनके बेहतर संचालन के निर्देश दिए।इसके बाद एसपी ने पुलिस मेस में भोजन कर उसकी गुणवत्ता परखी। उन्होंने मेस में साफ-सफाई और पुलिसकर्मियों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही गार्द कमांडरों और विभिन्न शाखाओं के रजिस्टरों की जांच की। संबंधित कर्मचारियों को अभिलेख व्यवस्थित और अद्यतन रखने के निर्देश दिए। एसपी ने पुलिसकर्मियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के साथ अनुशासन बनाए रखने की हिदायत दी। संवाद