Deoria News: पुलिसकर्मियों से लगवाई दौड़ भोजन की गुणवत्ता परखी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:39 PM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:39 PM IST
विज्ञापन
देवरिया। एसपी अभिजित आर शंकर ने शुक्रवार को रिजर्व पुलिस लाइंस में साप्ताहिक परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों से दौड़ लगवाई और टोलीवार ड्रिल कराकर उनकी फिटनेस और अनुशासन परखा।
परेड की सलामी लेने के बाद एसपी ने क्वार्टर गार्द, एमटी शाखा, यूपी-112 के वाहनों और डॉग स्क्वॉयड का निरीक्षण किया। यूपी-112 के वाहनों में मौजूद दंगा नियंत्रण उपकरण, फर्स्ट एड किट और अन्य जरूरी संसाधनों की जांच की। उन्होंने उपकरणों की नियमित सफाई और रखरखाव के साथ उनके बेहतर संचालन के निर्देश दिए।
इसके बाद एसपी ने पुलिस मेस में भोजन कर उसकी गुणवत्ता परखी। उन्होंने मेस में साफ-सफाई और पुलिसकर्मियों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही गार्द कमांडरों और विभिन्न शाखाओं के रजिस्टरों की जांच की। संबंधित कर्मचारियों को अभिलेख व्यवस्थित और अद्यतन रखने के निर्देश दिए। एसपी ने पुलिसकर्मियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के साथ अनुशासन बनाए रखने की हिदायत दी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
परेड की सलामी लेने के बाद एसपी ने क्वार्टर गार्द, एमटी शाखा, यूपी-112 के वाहनों और डॉग स्क्वॉयड का निरीक्षण किया। यूपी-112 के वाहनों में मौजूद दंगा नियंत्रण उपकरण, फर्स्ट एड किट और अन्य जरूरी संसाधनों की जांच की। उन्होंने उपकरणों की नियमित सफाई और रखरखाव के साथ उनके बेहतर संचालन के निर्देश दिए।
विज्ञापन
इसके बाद एसपी ने पुलिस मेस में भोजन कर उसकी गुणवत्ता परखी। उन्होंने मेस में साफ-सफाई और पुलिसकर्मियों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही गार्द कमांडरों और विभिन्न शाखाओं के रजिस्टरों की जांच की। संबंधित कर्मचारियों को अभिलेख व्यवस्थित और अद्यतन रखने के निर्देश दिए। एसपी ने पुलिसकर्मियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के साथ अनुशासन बनाए रखने की हिदायत दी। संवाद
विज्ञापन