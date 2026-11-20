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बरियारपुर। रामपुर कारखाना क्षेत्र के कुशहरी में रविवार से कुशहरी महोत्सव का आयोजन होगा। विधायक सुरेंद्र चौरसिया की पहल पर आयोजित महोत्सव में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी। रविवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम होगा। वहीं, सोमवार को भव्य गंगा आरती के साथ भजन संध्या और लोकगीतों का आयोजन किया जाएगा। इसमें भोजपुरी और लोकगीत के प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। महोत्सव के माध्यम से क्षेत्र की लोक संस्कृति और परंपराओं को मंच प्रदान किया जाएगा। संवाद