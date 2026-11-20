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रामपुर गौनरिया से वकीलगंज मार्ग होते हुए करंज से कुशीनगर बॉर्डर तक जाने वाले संपर्क मार्ग की मरम्मत कराई जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि अंत्येष्टि स्थल बनने से ग्रामीणों को अंतिम संस्कार के दौरान होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी। वहीं, सड़क की मरम्मत से आवागमन आसान होगा। इससे किसानों, व्यापारियों और आम लोगों को लाभ मिलेगा।उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास योजनाओं का लाभ गांवों तक पहुंचाया जा रहा है। पथरदेवा क्षेत्र में भी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।इस दौरान पिछड़ा मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष संजय सिंह सैंथवार, जिला मंत्री डॉ. विनय कुमार राव, महुआडीह मंडल अध्यक्ष विजय कुमार पांडेय, ग्राम प्रधान देवानंद पासवान, युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अवनीश पाठक, शैलेश्वर पटेल, धर्मेंद्र सिंह, भरत सिंह, नंद किशोर, रामशंकर यादव, अमरनाथ यादव, जितेंद्र तिवारी और अजय मिश्र मौजूद रहे।