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किशोरी की मां के अनुसार, उनके दामाद का भांजा सद्दाम उर्फ फरहान अक्सर घर आता-जाता था। वह उनकी बेटी से मोबाइल फोन पर भी बातचीत करता था। आरोप है कि 16 नवंबर की रात सद्दाम ने किशोरी को फोन कर घर से बुलाया और नौकरी दिलाने व शादी करने का झांसा देकर अपने साथ अज्ञात स्थान पर ले गया। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला। आरोप है कि सद्दाम के घर पूछताछ करने पहुंची किशोरी की मां के साथ उसके परिवार के लोगों ने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।पुलिस ने बिहार के गोपालगंज जिले के कटेया थाना क्षेत्र के कौलरही निवासी सद्दाम उर्फ फरहान, असगर, शबनम, अजीमा और सायदा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी ने बताया कि किशोरी की बरामदगी के लिए पुलिस टीम कार्रवाई कर रही है।