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पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में गांव के शिवम प्रसाद, हरिओम रामशरण और उनकी मां मंजू पर बेटी को 20 नवंबर को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया है। सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी ने बताया कि तीन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। किशोरी की तलाश के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। संवाद

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तरकुलवा। क्षेत्र के एक गांव से 16 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर अपहृत करने के मामले में पुलिस ने तीन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपियों में मां और उसके दो बेटे शामिल हैं। किशोरी की मां की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।