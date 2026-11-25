विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

माधोपुर निवासी रामचंद्र ने बताया कि उनका 17 वर्षीय बेटा केदार प्रसाद बाहर रहकर मजदूरी करता था। छठ पर्व पर गांव आया था। 13 नवंबर की रात वह रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया। परिजन ने रिश्तेदारों और परिचितों के यहां खोजबीन की मगर उसका कोई सुराग नहीं मिला। मोबाइल फोन भी बंद मिलने से परिजन की चिंता बढ़ती गई।रामचंद्र के अनुसार, एक किशोरी से उनके बेटे का प्रेम प्रसंग था। इसको लेकर करीब एक वर्ष पहले किशोरी के भाई ने बेटे को चाकू मारने की धमकी दी थी। इसके बाद से ही केदार गांव छोड़कर बाहर मजदूरी करने लगा था। बेटे के अचानक लापता होने पर पिता ने उसकी सकुशल बरामदगी के लिए पुलिस से गुहार लगाई थी।आरोप है कि बरियारपुर पुलिस ने उनकी तहरीर नहीं ली और बिहार के विजयीपुर थाने जाने को कहा। वहीं विजयीपुर पुलिस ने मामला बरियारपुर क्षेत्र का बताकर उन्हें वापस भेज दिया। बुधवार सुबह गंडक नदी में किशोर का शव मिलने की सूचना पर भटनी, खुखुंदू और बरियारपुर थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। एएसपी सुनील कुमार सिंह ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। भटनी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।13 दिन तक बेटे की तलाश में दर-दर भटकने वाले पिता को जब उसकी मौत की खबर मिली तो चीख-पुकार मच गई। परिजन ने किशोर की हत्या की आशंका जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मां कलावती देवी और बड़े भाई अरुण कुमार की चीख-पुकार से लोगों की आंख नम हो जा रही थी।...कोटइस मामले में एक किशोरी के भी लापता होने की बात कही जा रही है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। किशोर की मौत कैसे हुई है, यह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ही स्पष्ट होगा। मामले की छानबीन कराई जा रही है।गौरव सिंह, सीओ सलेमपुर