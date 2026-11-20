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बताया गया कि स्कॉर्पियो बंगरा बाजार की ओर से आ रही थी। भठवा तिवारी गांव के कब्रिस्तान के पास मोड़ पर चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा। इसके बाद स्कॉर्पियो सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। हादसे में वाहन क्षतिग्रस्त हो गया और चालक मौके से भाग निकला।सूचना पर पहुंची खामपार पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से ट्रैक्टर मंगवाकर स्कॉर्पियो को गड्ढे से बाहर निकलवाया। चालक के मौके पर नहीं मिलने पर पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर थाने पहुंचाया। तलाशी के दौरान उसमें देसी शराब के 1125 पाउच मिले। जांच में नंबर प्लेट फर्जी पाई गई। पुलिस अब चेसिस नंबर और अन्य साक्ष्यों के आधार पर वाहन मालिक और चालक की पहचान करने में जुटी है।जल्द होगी शराब तस्कर की गिरफ्तारीसीओ भाटपाररानी मनोज कुमार ने बताया कि स्कॉर्पियो और उसमें मिली अवैध शराब को कब्जे में ले लिया गया है। संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।