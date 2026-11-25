कौशाम्बी जिले के महेवाघाट थाना क्षेत्र के मवई के निगहा निवासी राजकुमार का बेटा मिथिलेश कुमार (20) करीब 15 दिन से सेसा सुकबरा निवासी बहन गीता देवी के यहां रह रहा था। मंगलवार रात वह बाइक से बरियारी कला में रिश्तेदारी के निमंत्रण में गया था।यहां से लौटते समय रात करीब 11 बजे टिकरा पताई के पास उसकी बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे सीएचसी में भर्ती कराया। यहां उसकी मौत हो गई। थाना प्रभारी राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि युवक ने हेलमेट नहीं पहना था।