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धनुष चौराहे के पास कंपोजिट विद्यालय में द्वारिकापुरी और कुबेरगंज मोहल्लों के बूथों पर शिविर लगा। सुबह एक घंटे तक सन्नाटा रहा, फिर धीरे-धीरे मतदाता पहुंचे।बीएलओ पुष्पा सोनी ने बताया कि दोपहर एक बजे तक फार्म-6 के तीन फार्म जमा हुए। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में लक्ष्मणपुरी और शत्रुघ्नपुरी मोहल्लों के बूथों पर शिविर लगा।शत्रुघ्नपुरी में मोहम्मद, आशिक, अनुष्का और वैभव सिंह ने फार्म-6 जमा किया। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के बूथों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।राजनीतिक दलों ने किया सहयोगलक्ष्मणपुरी में कार्यकर्ताओं ने घर-घर संपर्क कर लोगों को बूथ तक भेजा। शक्ति केंद्र प्रभारी प्रेम वाल्मीकि, बांदा-चित्रकूट कोआपरेटिव प्रभारी पंकज अग्रवाल, रवि गुप्ता और अंजू वर्मा मौजूद रहे।लापरवाही पर बीएलओ का वेतन रोकाचित्रकूट। डीएम पुलकित गर्ग ने कंपोजिट विद्यालय नया बाजार कर्वी का निरीक्षण किया था। इस दौरान कक्ष संख्या एक पर तैनात बीएलओ के पास निरीक्षण के समय तक मात्र एक ही फार्म-6 प्राप्त हुआ था। बीएलओ रजिस्टर भी नहीं मिला। उन्होंने कार्य में शिथिलता बरतने पर बीएलओ का वेतन रोकने के निर्देश दिए।(संवाद)