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संवाद न्यूज एजेंसीचित्रकूट। सूखी बरुआ नदी के पुनरुद्धार के लिए गांव एकजुट हो गए हैं। बृहस्पतिवार को बुंदेलखंड वाटर विजन 2047 के तहत सीतापुर के होटल में आयोजित कार्यशाला में नदी के पुनर्जीवन की रणनीति बनी। जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर सीमांकन, दहारों की सफाई, वृक्षारोपण और रिचार्ज पिट बनाने की मांग की।जिला वास फोरम और अभियान संस्था अतर्रा द्वारा आयोजित कार्यशाला में मुख्य अतिथि भूजल वैज्ञानिक शशिकांत त्रिपाठी ने कहा कि बुंदेलखंड में पानी की कमी नहीं है। बस जरूरत बारिश के पानी को रोकने की है। सुनील कुमार ने कहा कि पानी का संकलन, खर्च से बहुत कम है। विनोद शंकर सिंह ने तालाबों और कम पानी वाली फसलों पर जोर दिया। श्रवण कुमार ने बताया कि पहले नदी में बड़ी-बड़ी दहारें थीं। अभियान के निदेशक अशोक कुमार ने कहा कि 1960 में बांध बनने के बाद बहाव बंद हो गया। अब दोनों ओर कब्जा कर खेती हो रही है। भरथौल से मऊ तक इसकी लंबाई 16 किमी और चौड़ाई 30 मीटर से अधिक है। इससे आठ पंचायतों के 20 मजरे जुड़े हैं। बनाड़ी, तराव, बगलई, पतौड़ा, गोबरिया, मछरिहा, हिनौतामाफी, कहेतामाफी और साईंपुर सहित आठ पंचायतों के 60 लोग शामिल हुए।