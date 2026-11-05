Chitrakoot News: पुलिस ने ताला तोड़ दिलाया सीएचसी में अधीक्षक का चार्ज

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सीएचसी व क्षेत्र में कार्यरत संविदा कर्मियों का मानदेय काटने के मामले में कर्मचारियों ने करीब पांच दिन पहले काम बंद कर हड़ताल की थी। सीएमओ ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया था। अपर निदेशक बांदा ने मामले की जांच की। उन्होंने चिकित्साधिकारी डॉ. मनोज कुमार सोनकर को हटाने के निर्देश दिए थे। सीएमओ डॉ. महेंद्र कुमार त्रिपाठी ने डॉ. मनोज कुमार सोनकर को हटा नए अधीक्षक डॉ. मोहम्मद हारुन को तैनात किया। आरोप है कि वह सुबह करीब 9:30 बजे कार्यभार संभालने पहुंचे तो तत्कालीन अधीक्षक से विवाद हो गया। डॉ. सोनकर कार्यालय में ताला बंद कर चले गए। पुलिस बुलाई गई। एसीएमओ डॉ. महेंद्र कुमार जटारिया मौके पर पहुंचे और कार्यालय का ताला तुड़वा कर सामान बाहर निकलवाया। साथ ही चार्ज दिलाने की प्रक्रिया की। यह विवाद करीब सात घंटे तक चला।कारण बताओ नोटिस जारीसीएमओ के मुताबिक डॉ. मनोज कुमार सोनकर बुधवार को सीएमओ कार्यालय आए थे। वहां रात करीब 8:30 बजे 108 एंबुलेंस बुला मानिकपुर सीएचसी छोड़ने की बात कही। एंबुलेंस चालक ने उन्हें जिला अस्पताल में छोड़ा। उन्होंने इमरजेंसी में तैनात डॉ. सुनील से गंभीर रूप से बीमार होने की बात कह कर हायर सेंटर प्रयागराज के लिए रेफर लेटर बनवाया, लेकिन सीएचसी चले गए। बृहस्पतिवार को सीएचसी में मिलने पर सीएमओ ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा है कि डॉक्टर ने एंबुलेंस का गलत इस्तेमाल किया है। इससे किसी दूसरे गंभीर मरीज की जान भी जा सकती थी।