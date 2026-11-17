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रैपुरवा माफी गांव के डफाई पुरवा निवासी श्याम लाल के बड़े भाई राजेश की शादी इसी माह 27 तारीख को होनी है। शादी की तैयारियों के लिए मां गिरजा देवी परिजनों के साथ खरीदारी करने सोमवार को कर्वी गई थीं। उनके साथ छोटा बेटा श्याम लाल भी गया था। परिजनों के अनुसार खरीदारी के दौरान पसंद की पैंट-शर्ट न मिलने से वो नाराज होकर वहां से चला गया। रात को घर न लौटने पर परिजन ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मंगलवार को पुलिस व जीआरपी ने उन्हें हादसे की सूचना दी। परिजन घटनास्थल पहुंचे और शव की शिनाख्त की। श्याम लाल तीन भाई व एक बहन में सबसे छोटा था। शिवरामपुर चौकी इंचार्ज रमेश ने बताया कि स्टेशन मास्टर की सूचना पर शव का पोस्टमार्टम कराया है। किशोर मनपसंद पैंट-शर्ट और मोबाइल लेने की जिद कर रहा था।

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शिवरामपुर (चित्रकूट)। बड़े भाई की शादी समारोह के लिए मनपसंद पैंट और शर्ट न मिलने पर 17 वर्षीय किशोर ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। उसका शिवरामपुर रेलवे स्टेशन के पास आउटर पर मिला। परिजन को मंगलवार की सुबह घटना की जानकारी हुई।