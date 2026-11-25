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इन तीनों केंद्रों से जुड़ी डेढ़ लाख से अधिक आबादी को सामान्य से लेकर गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भी जिला अस्पताल, प्रयागराज, कानपुर और सतना की दौड़ लगानी पड़ रही है।आकांक्षात्मक जिला होने के बावजूद स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति में सुधार नहीं हो सका है। नियमानुसार प्रत्येक सीएचसी में एनेस्थेटिस्ट, बाल रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट, डेंटल सर्जन और नेत्र रोग विशेषज्ञ होने चाहिए, लेकिन पहाड़ी, रैपुरा और रामनगर में सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टरों के भरोसे स्वास्थ्य सेवाएं संचालित हो रही हैं।ये डॉक्टर बुखार-जुकाम जैसी सामान्य बीमारियों का इलाज कर पाते हैं। गंभीर मरीज पहुंचते ही उन्हें दूसरे अस्पतालों के लिए रेफर करना पड़ता है। आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के सामने दोहरी परेशानी है। वे निजी अस्पतालों में महंगा इलाज नहीं करा पाते और कई बार समय पर जिला अस्पताल भी नहीं पहुंच पाते।अन्य सीएचसी में भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। शिवरामपुर सीएचसी में सिर्फ पैथोलॉजिस्ट, ईएनटी और डेंटल सर्जन तैनात हैं। राजापुर में एनेस्थेटिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ और डेंटल सर्जन उपलब्ध हैं।मानिकपुर में एनेस्थेटिस्ट, बाल रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट, डेंटल सर्जन के साथ तीन एमबीबीएस डॉक्टर हैं। वहीं, मऊ में केवल सर्जन और एनेस्थेटिस्ट मरीजों का उपचार कर रहे हैं।11 डॉक्टर कई साल से ड्यूटी से नदारदविभागीय जानकारी के अनुसार डॉ. बृजेंद्र कुमार चौधरी, डॉ. अखिलेंद्र चोपड़ा, डॉ. जितेंद्र सिंह, डॉ. मोहम्मद जहांगीर आलम, डॉ. विकास सिंह, डॉ. गुरदीप प्रताप सिंह, डॉ. प्रदीप कुमार सिंह, डॉ. सतीश कुमार, डॉ. इमरान आलम, डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह और डॉ. नीतिश कुमार पांडेय कई सालों से बिना सूचना दिए ड्यूटी से गायब हैं।पांच डॉक्टर पीजी की पढ़ाई के लिए गएराजापुर के डॉ. श्याम किशोर, पहाड़ी के डॉ. रामानुज, रैपुरा के डॉ. आशुतोष कुमार झा, पीएचसी बिहरवां के डॉ. उमेश चंद्र और गनीवां की डॉ. विजेता सिंह पीजी की पढ़ाई करने गए हैं।विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के चलते तीन सीएचसी में एक भी विशेषज्ञ तैनात नहीं है। चार अन्य केंद्रों पर भी कई पद रिक्त हैं। इन पदों को भरने के लिए शासन को कई बार पत्र लिखा गया है, लेकिन अभी तक जिले को नए विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं मिले हैं।- डॉ. महेंद्र कुमार त्रिपाठी, सीएमओ।